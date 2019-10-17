BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064030 0,07

Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

17.10.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064030 0,07 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046481 0,07 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038073 0,05 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066650 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023139 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032695 0,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038189 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110931 0,17 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077200 0,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061148 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021359 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034184 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046592 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049281 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057451 0,01 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,064207 0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)