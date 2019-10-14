BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069891 0,50
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
14.10.2019 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069891
|0,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,063577
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023115
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020914
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085354
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015386
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037930
|1,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042206
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032231
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,077372
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066729
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033988
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076656
|0,76
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061094
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110775
|0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021508
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011237
|0,98
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016285
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023911
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016748
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023635
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062107
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046533
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020644
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024170
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059698
|0,12
Kaynak: AA