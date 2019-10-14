BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069891 0,50

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

14.10.2019 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069891 0,50 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063577 0,19 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023115 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020914 0,13 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085354 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015386 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037930 1,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042206 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032231 0,88 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,077372 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066729 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033988 1,16 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076656 0,76 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061094 0,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110775 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021508 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011237 0,98 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016285 0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023911 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016748 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023635 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062107 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046533 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020644 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024170 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059698 0,12

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)