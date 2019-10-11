BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 0,59
Garanti Em. Hay. Değ.

11.10.2019 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 0,59
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056522 0,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063984 0,34
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046468 0,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066627 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013706 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 1,01
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 0,86
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041803 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052920 0,57
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076081 0,29
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020251 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109979 0,20
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016940 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014238 0,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021247 0,50
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016825 0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012873 0,23
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020056 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031927 0,95
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027989 0,93
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030646 0,80
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049158 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046474 0,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022584 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063518 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,062606 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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