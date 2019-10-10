BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037788 0,16
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056320 0,14
NN Hay. Em.
10.10.2019 14:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037788
|0,16
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056320
|0,14
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053620
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,020351
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037410
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031629
|1,38
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037047
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012649
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052620
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017270
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075861
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,014548
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021273
|0,07
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012172
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012843
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028964
|0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010239
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029670
|0,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018330
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030440
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043207
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059611
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064099
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062662
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025048
|0,05
Kaynak: AA