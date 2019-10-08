BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063936 1,09

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

08.10.2019 14:50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063936 1,09 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049302 0,98 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067660 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097366 0,96 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085618 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013645 0,27 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015638 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036576 1,13 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031081 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030680 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033737 0,93 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012539 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109850 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074988 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075502 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020889 1,28 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012163 0,16 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020831 0,14 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013319 0,14 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010450 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031100 0,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028762 0,25 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027226 0,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029798 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030754 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061971 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027657 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024118 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059565 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021747 0,06

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)