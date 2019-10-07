BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,070039 0,60
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.
07.10.2019 14:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,070039
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,075744
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069044
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045530
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065147
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015633
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013608
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026730
|0,97
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,114982
|0,95
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,093404
|0,83
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,108419
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,122752
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108913
|1,09
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060218
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074372
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027358
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051996
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013227
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011476
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010438
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016723
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017111
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029759
|0,70
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030718
|0,67
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029462
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028691
|0,61
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031761
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044044
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063413
|0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027638
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059527
|0,14
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021734
|0,14
Kaynak: AA