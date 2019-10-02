BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068705 0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
02.10.2019 16:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,068705
|0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010070
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,048491
|0,41
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055134
|0,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036806
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013598
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036508
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012433
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074661
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109363
|0,67
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060455
|0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033359
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020627
|0,53
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019859
|0,15
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019380
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,020778
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012099
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043046
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024963
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020538
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059389
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027575
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA