BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096537 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
26.09.2019 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096537
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041743
|0,29
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,064470
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063166
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095466
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015428
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013502
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043096
|1,04
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079797
|0,92
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,107166
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059651
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,054741
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021411
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024731
|0,57
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011801
|0,57
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,107819
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020987
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016508
|0,68
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011161
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019398
|0,45
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023442
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016968
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027508
|0,77
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018122
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031403
|0,77
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029099
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030056
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042922
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023981
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059224
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027501
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021623
|0,05
Kaynak: AA