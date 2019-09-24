BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062600 0,81

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

24.09.2019 15:04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062600 0,81 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,064520 0,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096628 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095571 0,75 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083940 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013474 0,30 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015286 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032135 0,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037364 0,15 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,090588 0,05 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055631 0,05 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,119102 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016347 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033427 0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016272 0,30 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,015752 0,29 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017405 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020732 0,55 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021134 0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023326 0,15 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,020560 0,07 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018999 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028632 1,71 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018106 1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030027 1,69 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030151 1,69 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031107 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022421 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,062305 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063044 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059162 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027472 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)