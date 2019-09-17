BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047827 0,78
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,095644 0,76
Garanti Em.

17.09.2019 14:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047827 0,78
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,095644 0,76
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,065902 0,75
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027238 0,75
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061626 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013472 0,29
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015389 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029875 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032130 0,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037629 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012287 0,73
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033272 0,59
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012751 0,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012991 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074606 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020662 0,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019416 0,29
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013137 0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023343 0,22
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012679 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028358 0,66
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029036 0,65
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017946 0,61
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030740 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029756 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,062842 0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027382 0,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062002 0,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,061368 0,05
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048670 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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