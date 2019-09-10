BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062427 0,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
10.09.2019 15:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062427
|0,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037008
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045344
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065002
|0,38
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054980
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013373
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015258
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058278
|2,34
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021712
|1,76
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019435
|1,68
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092508
|1,66
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073269
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024382
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020741
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027127
|1,10
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011561
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040251
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023586
|1,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016540
|1,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016165
|1,44
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010897
|1,43
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021466
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030853
|0,59
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029587
|0,59
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018301
|0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018017
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029871
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042583
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021457
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,063218
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058769
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024715
|0,05
Kaynak: AA