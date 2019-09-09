BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036861 0,47

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

09.09.2019 14:50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036861 0,47 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063995 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094852 0,34 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095810 0,34 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054787 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013289 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031471 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036550 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012334 0,55 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075001 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073960 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017029 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033183 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020579 0,36 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018796 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019148 0,12 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012979 0,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012943 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043510 0,16 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048497 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020320 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023784 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045844 0,15

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)