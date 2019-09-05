BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034569 0,82
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
05.09.2019 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034569
|0,82
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054129
|0,47
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028807
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020438
|0,42
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043574
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015184
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041683
|1,43
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,118307
|1,25
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023133
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066677
|1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067435
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017054
|1,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015932
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015951
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024313
|0,92
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015867
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016209
|1,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023111
|1,01
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015948
|1,01
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010721
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022989
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043423
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042475
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061622
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024654
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058623
|0,08
Kaynak: AA