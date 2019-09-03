BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033812 0,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
03.09.2019 14:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033812
|0,93
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062309
|0,62
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,064207
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,058342
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,043027
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015069
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013342
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076228
|2,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056267
|1,96
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071430
|1,87
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018298
|1,86
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018977
|1,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023946
|1,73
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011348
|1,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015963
|1,18
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015524
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015561
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010578
|1,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015721
|0,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022807
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015991
|0,70
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019087
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027177
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,061553
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058531
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021369
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,062403
|0,06
Kaynak: AA