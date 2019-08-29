BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033306 1,22
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.
29.08.2019 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033306
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,042657
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052994
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,057850
|0,56
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020052
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039831
|0,07
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024663
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012502
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015283
|1,21
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015244
|1,16
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016361
|1,16
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015297
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010095
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018971
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012777
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021099
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011813
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032189
|1,14
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028240
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030986
|0,74
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,033108
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031976
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020198
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021313
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027105
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023636
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058379
|0,05
Kaynak: AA