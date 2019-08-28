BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068698 0,55
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053320 0,40
Garanti Em. Hay. Değ.
28.08.2019 15:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,068698
|0,55
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053320
|0,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055550
|0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037561
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063340
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030694
|0,26
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035934
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107772
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073256
|0,66
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059456
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012442
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074763
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022594
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015841
|0,74
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020925
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,017759
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010498
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031827
|1,42
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028002
|0,98
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029439
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030581
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,030126
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043141
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021301
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048212
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,057809
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045575
|0,05
Kaynak: AA