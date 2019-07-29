BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033692 1,36 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,019222 0,85 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065255 0,83 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028053 0,82 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052786 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015228 0,30 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013270 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059664 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068512 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067623 0,97 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019445 0,96 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020149 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016742 1,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016457 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011420 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015616 1,34 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015577 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016139 1,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023100 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012115 0,71 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012569 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018700 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019880 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055440 0,20 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059829 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057449 0,19 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061279 0,19

Kaynak: AA

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