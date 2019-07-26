BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033240 1,05
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033240
|1,05
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,066075
|0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062183
|0,76
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,096013
|0,74
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083303
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015380
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015410
|0,97
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015319
|0,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015625
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF
|0,017534
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018569
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011327
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012480
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020617
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023222
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020937
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061724
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019841
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041547
|0,07
Kaynak: AA
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