BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033471 0,94
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033471
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093931
|0,84
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061716
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047427
|0,82
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,065574
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015219
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013298
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030010
|1,38
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044663
|1,09
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022649
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036386
|0,97
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,112714
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025134
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110215
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074744
|0,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060763
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027558
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020330
|0,70
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011091
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015883
|0,43
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016537
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012476
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029380
|0,98
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025769
|0,92
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017321
|0,86
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029188
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028297
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060228
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021741
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,056807
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024125
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055298
|0,06
Kaynak: AA
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