BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047041 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047041
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061211
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082041
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036894
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073794
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015135
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013233
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020110
|1,48
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,123007
|1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036037
|1,40
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094853
|1,39
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022429
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024958
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021065
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027384
|1,10
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011638
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109458
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012428
|0,27
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015815
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013272
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020188
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,019606
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060189
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055264
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061646
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024110
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060362
|0,07
Kaynak: AA
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