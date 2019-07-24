BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047041 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061211 0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082041 0,57 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036894 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073794 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015135 0,56 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013233 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020110 1,48 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,123007 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036037 1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094853 1,39 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022429 1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024958 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021065 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027384 1,10 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011638 0,99 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109458 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012428 0,27 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015815 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013272 0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020188 0,23 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,019606 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060189 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055264 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061646 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024110 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,060362 0,07

Kaynak: AA

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