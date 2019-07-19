BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032589 2,24
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032589 2,24
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018850 1,22
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,025141 1,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041587 1,10
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017104 1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015039 0,82
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013203 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058987 2,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058357 1,83
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075018 1,80
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019899 1,79
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029342 1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016190 2,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015086 2,27
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015032 2,22
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015960 2,15
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014651 1,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016326 1,67
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010946 1,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015873 1,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022732 1,42
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021290 0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016967 1,20
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029007 1,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028125 1,19
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028112 1,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027178 1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059466 0,09
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060003 0,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060908 0,09
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060077 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,056600 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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