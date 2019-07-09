BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054214 1,57
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036803 1,48
NN Hay. Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054214 1,57
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036803 1,48
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052169 1,37
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036195 1,22
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033065 1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013098 0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039039 1,53
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033678 1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012230 1,29
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074936 1,02
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032587 0,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073071 0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051007 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020269 1,91
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022369 0,42
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017279 0,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018466 0,30
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020414 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026898 1,66
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027233 1,64
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026593 1,61
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016892 1,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028003 1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019619 0,09
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061028 0,08
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022964 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056707 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041094 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et