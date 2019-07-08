BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019857 0,18 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021914 0,17 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,020515 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,057016 0,16 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,061604 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014784 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092279 0,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058374 0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057344 0,71 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021850 0,65 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044271 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012074 0,73 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024468 0,56 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,024607 0,53 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,014627 0,42 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011412 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012245 0,29 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011139 0,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019890 0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015547 0,15 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010017 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026638 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028455 0,27 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016887 0,27 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027813 0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029420 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044359 0,18 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018861 0,18 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046928 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026351 0,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,059550 0,18

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)