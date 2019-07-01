BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066419 0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066419
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082178
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093371
|0,38
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063519
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046178
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014645
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013033
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021110
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033878
|0,96
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055138
|0,96
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,085598
|0,96
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,099564
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019999
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023591
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015487
|0,75
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019078
|0,73
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011056
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015763
|0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015273
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021931
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010541
|0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022493
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026929
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027574
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027347
|0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017089
|0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029217
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044169
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018781
|0,19
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046728
|0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,054471
|0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026239
|0,18
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri