BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066419 0,48 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082178 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093371 0,38 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063519 0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046178 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014645 0,38 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013033 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021110 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033878 0,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055138 0,96 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,085598 0,96 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099564 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019999 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023591 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015487 0,75 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019078 0,73 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011056 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015763 0,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015273 0,80 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021931 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010541 0,77 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022493 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026929 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027574 0,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027347 0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017089 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029217 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044169 0,19 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018781 0,19 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046728 0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054471 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026239 0,18

Kaynak: AA

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