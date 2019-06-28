BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062161 0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062161 0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081818 0,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061125 0,58
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027150 0,58
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064993 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014590 0,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013031 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043449 0,96
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048955 0,92
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022280 0,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084785 0,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052176 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023409 0,68
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,016899 0,66
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012553 0,63
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014603 0,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018940 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015638 1,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010460 1,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015152 0,72
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017855 0,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021760 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026191 0,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046641 0,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058663 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,055840 0,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023723 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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