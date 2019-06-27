BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047037 0,51
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,035668 0,34
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,025396 0,34
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040862 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033680 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014998 0,46
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015220 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014811 0,43
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015617 0,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014738 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015909 0,11
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012409 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058628 0,10
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059224 0,10
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,060057 0,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021360 0,09
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020556 0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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