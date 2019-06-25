BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032338 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016902 1,14 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018472 1,06 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024771 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028974 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014489 0,60 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012939 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054674 1,82 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022146 1,59 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087559 1,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048651 1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084505 1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015912 2,13 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014911 1,98 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014926 1,92 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015703 1,82 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014833 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010351 1,08 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015433 0,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021520 0,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014983 0,80 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017692 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029118 1,63 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025557 1,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026722 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027354 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027808 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060503 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022765 0,12 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059130 0,11 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020525 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040737 0,11

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)