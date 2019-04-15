Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064658 1,01
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064658
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044821
|1,00
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061731
|0,98
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036449
|0,98
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051399
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012764
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013991
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038739
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033007
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026629
|0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,052365
|0,18
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044722
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072967
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049432
|1,03
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057720
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104913
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070905
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019995
|1,04
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019540
|0,41
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015101
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010151
|0,39
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016905
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,025145
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026209
|0,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015813
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027050
|0,60
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015967
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018573
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,053191
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056539
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056623
|0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024966
|0,18
Kaynak: AA