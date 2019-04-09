Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035875 1,26
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035875
|1,26
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063594
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044093
|1,08
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060723
|1,06
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,050587
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012657
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037824
|1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032779
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071550
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048826
|0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,031344
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070096
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103550
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019676
|1,21
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019361
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016386
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015520
|2,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025725
|2,15
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015675
|2,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,024880
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025018
|2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,056410
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055640
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022596
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052991
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018504
|0,06
Kaynak: AA