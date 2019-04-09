Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035875 1,26 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063594 1,17 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044093 1,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060723 1,06 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050587 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012657 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037824 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032779 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071550 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048826 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031344 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070096 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103550 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 1,21 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019361 0,50 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016386 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015520 2,15 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025725 2,15 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015675 2,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024880 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025018 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,056410 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055640 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022596 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,052991 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018504 0,06

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)