Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057000 0,83
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057000
|0,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076350
|0,79
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057876
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086260
|0,75
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087043
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014066
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012428
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035418
|1,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055081
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034059
|1,06
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019122
|1,01
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018432
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,098428
|1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066897
|1,06
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054239
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024567
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019654
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010588
|1,41
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015666
|1,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015014
|0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021752
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021525
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025478
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022425
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024015
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024401
|0,03
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025000
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018196
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056507
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019955
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043551
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,058721
|0,06
Kaynak: AA