Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,059573 0,18
NN Hay. Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059573
|0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,056037
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,025693
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,048769
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024106
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030430
|1,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034927
|1,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047504
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097395
|0,93
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053685
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066195
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046903
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011785
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012377
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015344
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017500
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055199
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055343
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021278
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041138
|0,06
Kaynak: AA