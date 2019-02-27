Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031453 0,28
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031453 0,28
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,024134 0,25
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039202 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055739 0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,061879 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014172 0,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012334 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056975 1,15
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025089 0,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018983 0,96
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019695 0,95
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076750 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011211 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023935 0,69
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017760 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020041 0,62
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014266 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010923 1,42
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016100 1,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015326 0,82
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022010 0,74
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021879 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019786 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043181 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038847 0,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054766 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,054902 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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