Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057983 0,20
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057983
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042184
|0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060798
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018247
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057094
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013925
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027099
|1,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046333
|0,99
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034309
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029328
|0,59
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083659
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017897
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012437
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,037135
|0,38
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,052514
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013391
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011939
|0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021078
|0,35
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015458
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014664
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010486
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015177
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024920
|0,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015048
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024254
|0,87
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023695
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040660
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017300
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055651
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043022
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055825
|0,06
Kaynak: AA