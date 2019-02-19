Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060654 0,85
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060654
|0,85
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057826
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042077
|0,83
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033851
|0,77
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033548
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012213
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034067
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029032
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066529
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046187
|0,65
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015746
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029925
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011424
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010402
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015366
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018498
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014619
|0,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021005
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024557
|1,13
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014830
|1,13
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014955
|1,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023357
|1,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023768
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050302
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054002
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,057955
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040609
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042967
|0,07
Kaynak: AA