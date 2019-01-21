Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084528 1,09
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,084528
|1,09
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030297
|1,03
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056146
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083816
|0,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074399
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013549
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011919
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025837
|2,24
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018525
|1,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052946
|1,72
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027040
|1,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,085806
|1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019077
|1,40
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022401
|1,35
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,052190
|1,28
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010567
|1,23
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051004
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009799
|1,70
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014490
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013884
|1,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019985
|1,40
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011438
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039967
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,016978
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019341
|0,19
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,054600
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053662
|0,18
Kaynak: AA