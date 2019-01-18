Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030143 0,58
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030143
|0,58
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015628
|0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022917
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,051167
|0,23
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,058195
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013434
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067469
|2,00
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018192
|1,85
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020834
|1,78
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,106883
|1,78
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084398
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,093300
|1,53
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022102
|1,17
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017240
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018814
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012642
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014261
|0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013685
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019710
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009635
|0,49
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014476
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,056848
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049342
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052970
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036881
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,054669
|0,06
Kaynak: AA