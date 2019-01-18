Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030143 0,58 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015628 0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022917 0,23 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051167 0,23 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,058195 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013434 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067469 2,00 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018192 1,85 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020834 1,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106883 1,78 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084398 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,093300 1,53 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022102 1,17 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017240 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018814 1,00 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012642 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014261 0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013685 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019710 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009635 0,49 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014476 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056848 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049342 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052970 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036881 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054669 0,06

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)