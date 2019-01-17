Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029968 0,61
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029968
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,047317
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,051050
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. B. A. Gr. EYF
|0,024886
|0,38
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037954
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013354
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011885
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017861
|3,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,105016
|2,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031527
|2,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020470
|2,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050854
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,091898
|2,87
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021847
|2,05
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010344
|1,96
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018628
|1,86
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017044
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,017575
|1,54
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017718
|1,47
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014160
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013604
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019603
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036858
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049310
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017598
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021526
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,016937
|0,06
Kaynak: AA