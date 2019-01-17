Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029968 0,61 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,047317 0,40 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051050 0,38 BNP Paribas Cardif Em. B. A. Gr. EYF 0,024886 0,38 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037954 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013354 0,85 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011885 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017861 3,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105016 2,76 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031527 2,66 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020470 2,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050854 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,091898 2,87 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021847 2,05 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010344 1,96 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018628 1,86 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017044 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,017575 1,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017718 1,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014160 0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013604 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019603 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036858 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049310 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017598 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021526 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,016937 0,06

Kaynak: AA

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