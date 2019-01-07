Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019900 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019900 0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017767 0,17
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055674 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,051488 0,16
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018776 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012947 0,57
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011737 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020955 2,12
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016423 2,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090943 2,02
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018676 2,00
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028464 1,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009843 1,52
NN Hay. Em. Karma EYF 0,086607 1,44
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017664 1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044206 1,14
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029318 1,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013665 1,50
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009147 1,25
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018928 1,01
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013134 0,98
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010962 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036622 0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023523 0,19
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020465 0,19
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018468 0,18
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017489 0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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