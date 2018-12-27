Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017652 0,43 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,053216 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053934 0,12 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017500 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035064 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013047 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026752 1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040473 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023304 0,34 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016568 0,31 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016936 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042668 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084998 0,41 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087746 0,27 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009962 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020859 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009286 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020560 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018624 0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014893 0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011251 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036368 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049724 0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023362 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052260 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017368 0,07

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)