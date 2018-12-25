Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041914 0,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041914
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082535
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044601
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073254
|0,33
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083133
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011635
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023295
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012555
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013489
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,010772
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011724
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,014122
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018195
|0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017097
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011251
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011876
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010848
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022509
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021197
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024089
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023712
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022769
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050144
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041590
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,049651
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023326
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020291
|0,06
Kaynak: AA