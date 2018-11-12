Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082224 1,17
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082224
|1,17
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055107
|1,16
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082932
|1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054323
|1,07
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057657
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011687
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013768
|3,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,061593
|0,79
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050574
|0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029360
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011591
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018511
|1,35
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016731
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014412
|0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014307
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016383
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022719
|0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014209
|0,74
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014306
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023300
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022896
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035255
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050688
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,048277
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019700
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022674
|0,20