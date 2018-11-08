Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057758 0,86
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057758
|0,86
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032703
|0,86
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060667
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054684
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042088
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011641
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013116
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,045077
|1,28
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,093630
|1,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051495
|1,24
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,022829
|1,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028652
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,093199
|1,13
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049980
|1,10
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013319
|1,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065659
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045365
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014185
|1,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020492
|1,43
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,014910
|0,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015121
|0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010065
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023134
|0,19
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,024696
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023517
|0,17
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022934
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022441
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020606
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019646
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051208
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035155
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,048564
|0,07