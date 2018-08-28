Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063196 6,66
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063196
|6,66
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047811
|6,60
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046248
|6,55
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,060529
|6,27
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,088588
|6,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011579
|2,14
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012240
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033089
|5,06
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036587
|4,13
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018996
|1,68
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,089573
|1,67
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,020495
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,105735
|4,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048399
|4,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072044
|4,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,062633
|4,34
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053883
|4,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019964
|3,75
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013514
|2,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019671
|2,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014656
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010657
|1,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025524
|5,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,025293
|5,51
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015831
|5,46
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,025004
|5,44
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025857
|5,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,049001
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018795
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017026
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,046506
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017620
|0,05