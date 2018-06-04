Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029234 2,22
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029234
|2,22
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050926
|1,69
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,041349
|1,62
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,036864
|1,54
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,053892
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011099
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026312
|3,37
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029129
|2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,060659
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,041156
|1,74
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,026235
|1,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,084937
|1,34
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,044090
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015632
|2,02
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016797
|0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015255
|0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016686
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016486
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021192
|2,11
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021592
|2,08
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,020364
|2,08
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020863
|2,07
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,012788
|2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016410
|0,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020880
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,035376
|0,12
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,047183
|0,12
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,048174
|0,12