Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027861 1,17
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027861
|1,17
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014579
|0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025161
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,034777
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052344
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013061
|1,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026951
|4,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057125
|3,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,052963
|3,32
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018711
|3,29
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065303
|3,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010431
|2,48
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,021287
|2,42
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,013572
|1,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,054318
|1,97
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012916
|1,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014061
|2,94
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020183
|2,82
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016084
|2,34
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010533
|1,04
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019588
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016951
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF
|0,043827
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,035293
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,033700
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020831
|0,04