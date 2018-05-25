Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027682 1,16
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027682
|1,16
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014505
|0,86
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,020995
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,047239
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,034601
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025405
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013037
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012699
|1,65
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012699
|1,61
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013238
|1,59
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013681
|1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018971
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016927
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,035239
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,033649
|0,04
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF
|0,037443
|0,04