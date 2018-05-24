Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039774 6,67
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,039774
|6,67
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037687
|6,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,047958
|5,92
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071591
|5,90
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072988
|5,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011254
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027551
|4,77
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030860
|4,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,027304
|4,19
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,045893
|3,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087302
|3,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042752
|3,73
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063226
|3,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,016473
|5,86
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017074
|2,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015313
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013714
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016763
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022710
|6,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021411
|6,08
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021939
|6,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022280
|6,06
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,023362
|6,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,015013
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018046
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044620
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018963
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032266
|0,03