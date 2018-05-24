Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039774 6,67 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037687 6,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,047958 5,92 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071591 5,90 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072988 5,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011254 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027551 4,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030860 4,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,027304 4,19 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,045893 3,75 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087302 3,73 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042752 3,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063226 3,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016473 5,86 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017074 2,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015313 0,47 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013714 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016763 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022710 6,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021411 6,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021939 6,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022280 6,06 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,023362 6,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015013 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018046 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044620 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018963 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032266 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)