Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,037288 1,12
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,037288
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035416
|1,10
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045419
|1,08
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068923
|1,03
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,054021
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012841
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011115
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041100
|1,58
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019255
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063243
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025632
|1,08
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018459
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012676
|1,14
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013581
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012928
|1,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012587
|1,05
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013126
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015769
|0,90
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,015561
|0,61
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019914
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013881
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010433
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018893
|1,08
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,019957
|1,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,022031
|1,02
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,021361
|1,02
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021406
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,047978
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018039
|0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020790
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046988
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,047043
|0,04