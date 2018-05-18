Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017905 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,015637 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,050226 0,03 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016812 0,02 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015657 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025408 0,16 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079277 0,05 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,105400 0,05 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,093114 0,05 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049330 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,013973 0,27 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,011329 0,17 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,013320 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016769 0,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025357 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015539 0,39 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015290 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019523 0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013885 0,04 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019867 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015425 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020752 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032195 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018923 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,044199 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)