Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028177 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028177
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,050589
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,047936
|0,29
|NN Hay. Em. Borç Araç. EYF
|0,050348
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,036146
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012881
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010826
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018336
|1,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,051115
|1,78
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018045
|1,78
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,078845
|1,71
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,023038
|1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010195
|1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022891
|1,30
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,030445
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,080741
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,053536
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010282
|0,79
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015275
|0,70
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019820
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019499
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015033
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020357
|0,09
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019679
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,012066
|0,09
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,012076
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,020321
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032112
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044409
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,046842
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017961
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018877
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)